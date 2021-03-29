Липецк, , 17:43 — REGNUM В Липецкой области 29 марта подтверждено 87 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 27 тыс. 435 положительных результатов исследований.

За весь период наблюдения 23 тыс. 893 человека были выписаны после курса лечения, в том числе девять — за последние сутки. 521 человек скончался.

Четыре новых летальных случая подтверждено за последние сутки.