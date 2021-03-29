Санкт-Петербург, 29 марта, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга утвердил мировое соглашение между Ниной Смоленковой, потерявшей мать в катастрофе российского самолета Airbus-321 над Синайским полуостровом в Египте 31 октября 2015 года. Сумма компенсации составит около 1 млн рублей.

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Женщина ранее подала иск к ООО «Авиакомпания Когалымавиа», СПАО «Ингосстрах» о возмещении материального вреда в связи с гибелью матери при выполнении рейса 9268 по маршруту Шарм-эль-Шейх (Египет) — Санкт-Петербург. Она потребовала возмещения ущерба в размере 678 930 руб. и компенсации материального вреда в размере 300 000 руб.

«В предварительном судебном заседании стороны попросили суд утвердить мировое соглашение. Вышеуказанная сумма, всего 978 930 руб., будет выплачена истцу», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Как сообщалоИА REGNUM, в феврале 2021 года авиакомпания «Когалымавиа» и СПАО «Ингосстрах» заключили мировое соглашение сИваном Петрюком — отцом Лилии Мовчановой, погибшей в авиакатастрофе над Синаем. Он потребовал с авиакомпании и страховщиков 2 млн рублей. Этасумма будет выплачена истцу по мировому соглашению. Кроме того, истцу будет выплачено 40 000 рублей понесенных издержек.

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Напомним, утром 31 октября 2015 года, вскоре после взлета из египетского аэропорта на борту российского лайнера сработало заложенное террористами в багажном отсеке взрывное устройство. Самолет разрушился в воздухе, обломки и тела людей упали в Синайской пустыне. Погибли все находившиеся на борту 224 человека: 217 пассажиров, в том числе 25 детей, и семь членов экипажа. В числе погибших были 136 жителей Санкт-Петербурга и 48 жителей Ленинградской области, а также жители еще девяти регионов России, и граждане Украины и Белоруссии. Для Петербурга и Ленобласти эта катастрофа стала самой массовой гибелью местного населения со времени Великой Отечественной войны.