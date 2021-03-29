Тарко-Сале, Ямало-Ненецкий АО, , 17:42 — REGNUM В Тарко-Сале (ЯНАО) проводится доследственная проверка по факту гибели рабочего на Яро-Яхинском месторождении. Об этом сообщает СУ СКР по ЯНАО.

По данным следствия, 25 марта 2021 года на Яро-Яхинском месторождении Пуровского района при производстве работ получил смертельные травмы оператор по добыче нефти и газа АО «Арктикгаз» 1961 года рождения. На мужчину упала металлическая труба, которую оторвало в результате выброса газа. Работник скончался на месте происшествия.

Проведён осмотр места трагедии, опрошены очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.