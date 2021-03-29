Курск, , 17:39 — REGNUM В Курской области 29 марта зарегистрировано 94 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе были выявлены 33 тыс. 862 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 30 тыс. 596 пациентов, в том числе 79 — за последние сутки. Скончались 563 человека.

Три новых летальных случая подтверждено за последние сутки.