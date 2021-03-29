Вашингтон, 29 марта, 2021, 17:39 — ИА Регнум. Американская певица Леди Гага (настоящее имя — Стефани Джерманотта) поделилась фотографией букета, который подарил её парень, предприниматель Майкл Полански. Она опубликовала фото в своём Instagram-аккаунте.

Domain Barnyard Леди Гага

https://www.instagram.com/p/CM9YhM1Mjz2/

На снимке певица обнимает большую корзину белых цветов, подаренную на её 35-летие. «Когда твой парень присылает тебе все цветы в Рим на твой день рождения», — подписала публикацию Леди Гага.

Ранее во время прогулки у артистки были похищены два бульдога. Выгульщик собак Леди Гаги был госпитализирован с пулевыми ранениями, собак вскоре нашли.