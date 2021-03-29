Белгород, , 17:39 — REGNUM Месяц добровольного служения региону объявлен 29 марта в Белгородской области. Жителей приглашают на субботники, сообщает пресс-служба правительства.

Врио губернатора Вячеслав Гладков поручил организовать цикл экологических акций. График опубликуют на всеобщее обозрение, чтобы желающие могли присоединиться к субботникам на добровольной основе. Кроме того, в регионе подготовят инициативы по озеленению парков и скверов.

«Я планирую выйти на субботники в парке Ленина, Архиерейской роще и обязательно присоединюсь к активистам в одном из районов», — пообещал Вячеслав Гладков.

Общеобластной субботник запланирован в Белгородской области 24 апреля. В этот день добровольцы выйдут на очистку водоохранных объектов и общественных пространств.