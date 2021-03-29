Тамбов, , 17:35 — REGNUM В Тамбовской области бывший заместитель начальника исправительного учреждения предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

С августа 2018 года по август 2019 года в колонии шили футболки для индивидуального предпринимателя. В должностные обязанности обвиняемого входила организация производственной деятельности осужденных. Он получал от представителей предпринимателя оплату за готовые швейные изделия, но часть средств не вносил в кассу учреждения. Всего он присвоил более 200 тысяч рублей.

Преступную схему выявили при участии сотрудников ОСБ регионального управления ФСИН России. Было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Расследование завершено, дело передали в суд.