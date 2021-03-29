Москва, , 17:35 — REGNUM В рамках «Лиги звёзд спорта» по CS: GO прошли ещё два матча: между сборными легкоатлетов и конькобежцев, а также между командами легкоатлетов и гандболистов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта сообщили в пресс-службе ФКС Москвы.

В первой встрече легкоатлеты из Athletic Esports играли против конькобежцев из Speed Skaters. Игра завершилась со счётом 16:7 в пользу Speed Skaters.

Во втором матче Athletic Esports соревновалась с гандболистами из HandballCS, однако легкоатлетам вновь не повезло. Встреча завершилась со счётом 17:15 в пользу сборной по гандболу.

Напомним, что «Лига звезд спорта» по Counter-Strike: Global Offensive проводится в рамках проекта «Московский киберспорт» и при поддержке Департамента спорта города Москвы. В рамках этого чемпионата титулованные спортсмены пробуют свои силы в популярном тактическом шутере.

Читайте ранее в этом сюжете: Объявлен новый победитель Московской студенческой киберспортивной лиги