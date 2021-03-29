Каир, , 17:34 — REGNUM Контейнеровоз Ever Given, несколько суток блокировавший Суэцкий канал, направляется к Большому Горькому озеру для осмотра специалистами, сообщают 29 марта западные СМИ.

Озеро расположено между северной и южной частями Суэцкого канала, там контейнеровоз будет осмотрен на предмет его способности самостоятельно продолжать плавание.

Движение других судов по Суэцкому каналу, которое было заблокировано несколько суток, будет восстановлено до нормального уровня за три последующих дня.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси официально объявил, что власти страны успешно разблокировали Суэцкий канал.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейший в мире контейнеровоз Ever Given 23 марта встал поперек Суэцкого канала и заблокировал его. 400-метровое судно несет на борту свыше 20 тыс. морских контейнеров.

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