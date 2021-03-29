Москва, , 17:34 — REGNUM Российскому гонщику команды «Формулы-1» «Хаас» Никите Мазепину нужен тренер с опытом работы в «Королевских гонках», считает первый пилот из России в «Ф-1» Виталий Петров.

«Безусловно, вылет с трассы — это его ошибка, которая произошла из-за нехватки опыта. Конечно, хорошо бы иметь тренера, который мог бы ему помочь избегать таких вот ошибок. … В «Королевских гонках» присутствует такая практика: работают разные инженеры, физиотерапевты, которые также дают нужные наставления для тренировок. В этом ничего плохого нет, просто молодые пилоты часто полагают, что справятся сами», — сказал 29 марта РИА Новости Петров.

«Еще важный фактор в том, что накануне гонки был очень сильный ветер вместе с бурей, поэтому трасса была вся в песке. … Этот песок сказывался на прогреве покрышек, поэтому ситуация отличалась от той, что была в пятницу. Это мелочи, но в то же время важные факторы — трасса была скользкой», — добавил он.

28 марта в Бахрейне прошла первая гонка нового сезона «Формулы-1». Мазепин сошел на I круге в дебютном Гран-при: он потерял контроль над машиной, вылетел за пределы трассы и разбил болид.