Миллерово, Ростовская область, 29 марта, 2021, 17:31 — ИА Регнум. В Ростовской области выявили очередной случай бешенства, сообщили ИА REGNUM в донской ветеринарии 29 марта.

Лиса

Очаг заболевания обнаружен на окраине Миллерова. На территории одного из подворий хозяин обнаружил погибшую лису рядом с будкой сторожевого пса. Исследования подтвердили наличие у дикого животного вируса бешенства. Ветеринары изолировали дворнягу. За животным наблюдают.

С начала 2021 года в Ростовской области было зарегистрировано четыре случая заболевания бешенством у животных.