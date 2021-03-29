Москва, , 17:31 — REGNUM Законопроект об онлайн-сервисе об урегулировании споров между интернет-продавцами и покупателями не касается финансовых услуг, передает корреспондент ИА REGNUM 29 марта.

Положения законопроекта не применяются к отношениям, связанным с досудебным урегулированием споров между потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями.

Предполагается создание электронного сервиса в рамках Госуслуг, обеспечивающий процесс предъявления, рассмотрения и удовлетворения требований потребителей, предусмотренных законодательством о защите прав потребителей, и досудебного урегулирования споров.

Идентификация физического лица, участвующего в споре, и урегулирование спора с использованием онлайн-сервиса осуществляются посредством единой системы идентификации и аутентификации с применением усиленной квалифицированной электронной подписи либо усиленной неквалифицированной электронной подписи.

Сервис предоставляет возможность привлечения сторонами спора экспертов, специалистов, медиаторов и иных независимых лиц в целях оказания ими содействия урегулированию спора с использованием онлайн-сервиса, если такое участие предусмотрено правилами урегулирования споров с использованием онлайн-сервиса.

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