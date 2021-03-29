Брянск, 29 марта, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Временное ограничение движения тяжёлых транспортных средств вводится в Брянске, сообщили 29 марта в пресс-службе мэрии. Соответствующее постановление подписал глава администрации Александр Макаров.

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Ограничение вводится для автомобилей, чья фактическая масса, приходящаяся на любую ось, составляет более шести тонн. При этом запрет не распространяется на транспортные средства, осуществляющие международные перевозки грузов или пассажиров, перевозку пищевых продуктов, животных и кормов для них, лекарственных препаратов, топлива и ГСМ, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов. Могут продолжать движение большегрузы, участвующие в ликвидации последствий стихийных бедствий, строительстве и ремонте объектов социального назначения, транспортировке дорожной техники и средств федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

Запрет будет действовать с 29 марта по 17 апреля 2021 года.