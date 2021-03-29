Минск, , 17:27 — REGNUM Руководитель сформированного в Польше белорусского оппозиционного «Народного антикризисного управления» НАУ Павел Латушко в интервью трём СМИ обрушился с критикой на Евросоюз и заявил, что Россия якобы ищет замену Александру Лукашенко. Об этом 29 марта Латушко сообщил в своём телеграм-канале.

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О «нерешительных действиях Европы» Латушко рассказал венгерскому изданию Nepszava, а также двум известным немецким газетам — Die Tageszeitung и Frankfurter Allgemeine Zeitung. Отождествляя Европу исключительно с Евросоюзом, бывший белорусский дипломат и министр культуры заявил: «Введенные санкции очень поверхностны. Когда в 2010 году во время акций протеста были задержаны и арестованы 600 человек, ЕС ввел гораздо более существенные санкции. Немецкие компании продолжают сотрудничать с режимом. «Сименс» поставляет оборудование белорусским энергетическим компаниям, например, «Минскэнерго» — где увольняют рабочих за участие в акциях протеста. В то время, когда в Белоруссии не хватало денег на борьбу с Covid-19, Лукашенко купил машины для своего автопарка у Mercedes за 2 миллиона евро. Гражданское общество Германии не должно оставаться равнодушным к тому, что такие компании, как Siemens и Mercedes, работают с диктатором».

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Лукашенко, по мнению Латушко, является «проблемой». В этом контексте варшавский деятель высказался про Россию, заявив: «Лукашенко для них тяжелая ноша, но они не знают, как ее снять, нет кандидата на замену. Они ищут скорее конституционный способ избавиться от него».

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«В настоящее время в белорусских тюрьмах содержится больше 300 политических заключенных. Пятеро из них объявили голодовку, двое пытались покончить с собой. Содержание под стражей бесчеловечно, большинство людей в переполненных камерах больны коронавирусом», — поведал лидер варшавского НАУ.

Он также сообщил: «Мы не можем остановиться, когда возбуждено 2407 уголовных дел против мирно протестующих людей». По словам Латушко, возглавляемое им НАУ — «это профессиональная команда», которая пишет программы переходного периода для Белоруссии. Оппозиционер выразил уверенность в крахе нынешнего белорусского режима и заявил: «У режима нет шансов на выживание. Это просто вопрос времени и той цены, которую белорусы заплатят за то, что режим продолжает разрушать нашу страну. Подавляющее большинство чиновников выступают против диктатора. Даже в силовых структурах, которые являются опорой режима, десять процентов готовы к действиям против диктатора».

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