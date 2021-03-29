Москва, 29 марта, 2021, 17:27 — ИА Регнум. Главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов рассказал о подготовке к отборочному матчу к ЧМ-2022 против Словакии. Об этом 29 марта сообщает Чемпионат.com».

Екатерина Лаут Станислав Черчесов

«По поводу соперника — мы его изучаем и знаем. … Стадион хороший, поле тоже отличное», — сказал наставник команды.

Он выразил сожаление, что матч состоится при пустых трибунах.

Встреча состоится в Трнаве 30 марта.

Ранее футболисты сборной РФ обыграли Мальту — 3:1 и Словению — 2:1.