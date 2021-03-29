Черчесов рассказал о подготовке сборной к матчу со Словакией
Москва, 29 марта, 2021, 17:27 — ИА Регнум. Главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов рассказал о подготовке к отборочному матчу к ЧМ-2022 против Словакии. Об этом 29 марта сообщает Чемпионат.com».
Екатерина Лаут
Станислав Черчесов
«По поводу соперника — мы его изучаем и знаем. … Стадион хороший, поле тоже отличное», — сказал наставник команды.
Он выразил сожаление, что матч состоится при пустых трибунах.
Встреча состоится в Трнаве 30 марта.
Ранее футболисты сборной РФ обыграли Мальту — 3:1 и Словению — 2:1.