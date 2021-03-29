Сургут, Югра, , 17:27 — REGNUM Строительство нового вокзала в Сургуте начнётся в 2021 году. Об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова в своём Instagram-аккаунте.

По словам главы региона. зафиксированы обязательства с начальником «Свердловской железной дороги» Иваном Колесниковым и заместителем начальника дирекции железнодорожных вокзалов Ильёй Благовым по завершению работы над инвестиционным соглашением по строительству вокзальных комплексов в Сургуте, Пыть-Яхе, запуску в эксплуатацию вокзала в Нягани.

«ОАО «РЖД» заключило контракт на производство строительно-монтажных работ по объекту в Сургуте, планирует начать стройку в этом году», — отметил Наталья Комарова.

Ка ранее сообщало ИА REGNUM, Главгосэкспертиза России одобрила реконструкцию железнодорожного вокзала в Сургуте. Также эксперты провели на достоверность сметную стоимость работ. Реконструкция подразумевает расширение здания вокзала практически вдвое — до 10 277,20 кв. м за счет устройства нового перекрытия и сооружения полноценного второго этажа

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