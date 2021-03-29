Москва, , 17:26 — REGNUM В России цены на вторичном рынке жилья растут по той же причине, что и на первичном, из-за превышения спроса над предложением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта заявила заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная.

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«В ряде крупных агломераций в первом полугодии рост цен на вторичном рынке жилья может продолжиться, но темпы роста будут умеренными, сопоставимыми с инфляцией, — сказала Школьная. — Дальнейшая ситуация с ценами в разрезе регионов будет напрямую зависеть от: темпов восстановления экономики страны в целом и конкретных регионов в частности; темпов ввода в эксплуатацию нового жилья».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор кафедры национальной и региональной экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Надежда Седова предположила, что цены на вторичное жилье продолжат расти до 12−15% в год.

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