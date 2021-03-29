Москва, 29 марта, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Правительство России предоставит субсидии производителям сахара и подсолнечного масла на возмещение части затрат. Проект соответствующего постановления, подготовленный Минсельхозом, опубликован 29 марта на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Подсолнухи

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Согласно документу, субсидии из бюджета будут предоставляться в период с 1 апреля по 30 сентября 2021 года.

Размер субсидии для производителей рафинированного подсолнечного масла будет составлять 10 рублей на литр — при условии реализации данной продукции в розничной торговле по цене не выше 95 рублей за литр.

Субсидии производителей белого сахара будет предоставляться из расчёта 5 рублей на килограмм — при условии, что оптовая цена не будет превышать 36 рублей за килограмм.

Напомним, Минсельхоз и Минпромторг в декабре минувшего года заключили соглашения с крупнейшими производителями и поставщиками о снижении и удержании цен на сахар и подсолнечное масло. На данный момент соглашения действуют до начала апреля.

Федеральной антимонопольной службой подготовлен проект постановления правительства о продлении соглашения по ценам на сахар до 1 июня, по ценам на подсолнечное масло — до 1 октября 2021 года.