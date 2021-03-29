Санкт-Петербург, 29 марта, 2021, 17:32 — ИА Регнум. С 29 июня администрация Санкт-Петербурга начнет администрировать штрафы за нарушение правил остановки и стоянки транспортных средств, получив эти полномочия от МВД России. Таким образом Смольный хочет навести порядок в соблюдении правил остановки и стоянки транспортных средств и улучшить дорожную ситуацию в центре города. Однако, по мнению доцента кафедры гражданского и трудового права СЗИУ РАНХиГС, кандидата юридических наук Надежды Бутаковой, в этом решении нет никакой логики.

Дарья Драй ИА REGNUM 2 Автомобили на парковке

Новые полномочия комитета по транспорту анонсировал Смольный, в структуре комитета будет создано новое подразделение, сотрудники которого будут отвечать за составление протоколов и вынесение постановлений по делам об административных правонарушениях, за рассмотрение жалоб и обращений, и за администрирование доходов.

Вместе с тем эксперт Надежда Бутакова напомнила, что на сегодняшний день за нарушение ПДД или неправильную стоянку предусмотрен административный штраф, а субъектом его вынесения является Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД). В связи с этим неясно, на каком основании подписан документ.

«Какие бы то ни было действия в отношении автомобилей могут производиться только, если стоянка оформлена официально, а правила пользования являются публичными. Однако и в этом случае привлечь владельца можно лишь к материальной ответственности, — пояснила Бутакова. — Выписывать штраф должны уполномоченные лица, в качестве которых могут выступать представители муниципалитетов, однако эвакуировать транспортные средства вправе только правоохранители».

Таким образом, соглашение не принесет ожидаемого эффекта, а лишь добавит проблем автолюбителям, Однако не все согласились с этой позицией, так старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС Анастасия Козлова назвала расширение полномочий комитета «большим шагом вперед».

«Если на проекты создания парковок, в том числе подземных, или преобразование проблемных городских пространств, таких как улица Рубинштейна, тогда можно говорить о том, что система самодостаточна и в целом полезна. Если же они будут «растворяться», то очевидно у горожан появится повод для недовольства», — отметила эксперт.