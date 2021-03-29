Кронштадт, Санкт-Петербург, , 17:37 — REGNUM В акватории Каботажной гавани в Кронштадте произошла утечка нефтепродуктов. Из воды удалось поднять 1,3 тонны нефтеводяной смеси. Работы по ликвидации экологического ущерба продолжаются, сообщили 29 марта в комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга.

Сообщение о ЧП поступило 24 марта, на место сразу направилась бригада аварийно-спасательного формирования специализированного ГУП «ПИЛАРН». Специалисты ГУП начали работы ликвидации аварийного разлива нефти и нефтепродуктов. Работы продолжились 25, 26, 27 и 28 марта, было собрано еще 850 килограмм нефтеводяной смеси. Работы по сбору нефтепродуктов продолжаются.

Виновника загрязнения должно найти и наказать Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.