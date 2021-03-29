Москва, , 17:22 — REGNUM Законопроект, направленный на создание правовой основы для развития системы альтернативных онлайн-механизмов урегулирования споров, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 29 марта.

Предполагается создание электронного сервиса в рамках Госуслуг, обеспечивающего процесс предъявления, рассмотрения и удовлетворения требований потребителей, предусмотренных законодательством о защите прав потребителей, и досудебного урегулирования споров.

Предполагается, что при помощи сервиса станет возможно урегулировать споры между потребителем (покупателем) и изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером, владельцем агрегатора) при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) через интернет.

Проект федерального закона предусматривает, что обязательное участие в таком «электронном урегулировании» может быть только в одном случае: если досудебный порядок онлайн-урегулирования споров установлен договором с потребителем и если потребитель явно согласился с такими условиями договора.

В связи с этим адресаты требований должны использовать такие технические решения, которые позволят достоверно установить волеизъявление потребителя на включение в договор таких условий или на заключение договора без включения в него таких условий.

Проект федерального закона устанавливает, что услуги онлайн-сервиса для потребителей являются бесплатными.

В процессе урегулирования спора с использованием платформы возможно изменение требований потребителя по согласованию с ним. Например, вместо требования потребителя об устранении недостатков товара стороны могут договориться о возврате товара и возмещении его стоимости с предоставлением потребителю скидки на будущие покупки и так далее.

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