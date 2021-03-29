Москва, , 17:21 — REGNUM Защитник футбольного клуба «Спартак» (Москва) Павел Маслов по возвращении в расположение клуба из молодежной сборной РФ сразу начнет подготовку к матчу РПЛ с «Ростовом». Об этом 29 марта сообщил РИА Новости глава департамента «красно-белых» по связям с общественностью Антон Фетисов.

«Выходных у Маслова не будет, по возвращении в клуб приступит к подготовке к матчу с «Ростовом», — сказал он.

Матч 24 тура РПЛ состоится 4 апреля в Ростове-на-Дону.

Российская «молодежка» 28 марта в матче группового этапа чемпионата Европы уступила французам — 0:2. Маслов по ходу встречи заработал желтую карточку — вторую на турнире.