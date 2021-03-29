Киев, , 17:20 — REGNUM Власти Киева жалуются на «не совсем серьезное отношение» к карантинным ограничениям со стороны горожан.

Соответствующее заявление сделал вечером 29 марта первый заместитель главы Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник в эфире «Украина 24».

По его словам, между тем, ситуация в столице Украины критическая.

«Мы ищем варианты для работы города, но если ситуация не изменится, нам придется закрывать и 1−4 классы школы, и детские сады в частности, и принимать решения по ограничению работы транспорта… За последние две недели мы ввели более тысячи коек дополнительно к тем 5 тысячам, которые уже были, и заполненность достаточно серьезная», — отметил чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что с 23 марта по 9 апреля в Киеве должны действовать максимальные ограничения уровня «красной зоны». 26 марта мэр города Виталий Кличко заявил, что заполненность коек, организованных для приема больных COVID-19, составляет около 77%, и с такой динамикой заболеваемости, как наблюдается сейчас, «этого ресурса уже скоро будет недостаточно».