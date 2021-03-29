Берлин, 29 марта 2021, 17:28 — REGNUM Снимок удивительного по своей красоте облака горячего водорода, попавшего подизлучение окрестных звёзд, опубликовала 29 мартаЕвропейская Южная Обсерватория (ESO).
Уточним, что данная структура под обозначением Sh 2−305 является эмиссионной туманностью — зоной ионизированного газа.
«Вместе с другими пятью туманностями Sh 2−305 входит в состав гигантского комплекса плотных газо-пылевых облаков, а также является частью кольцеобразной области звёздообразования GS234−02», — сообщается на сайте ESO.
Напомним, что структура GS234−02 располагается в созвездии Кормы в спиральном рукаве Персея Млечного Пути.
Отметим, что данный снимок был получен в рамках программы «Космические сокровища ESO».