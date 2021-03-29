Берлин, 29 марта, 2021, 17:28 — ИА Регнум. Снимок удивительного по своей красоте облака горячего водорода, попавшего подизлучение окрестных звёзд, опубликовала 29 мартаЕвропейская Южная Обсерватория (ESO).

D90DF5-9B7C-4505-930C-46630FCE8B5F

Уточним, что данная структура под обозначением Sh 2−305 является эмиссионной туманностью — зоной ионизированного газа.

«Вместе с другими пятью туманностями Sh 2−305 входит в состав гигантского комплекса плотных газо-пылевых облаков, а также является частью кольцеобразной области звёздообразования GS234−02», — сообщается на сайте ESO.

Напомним, что структура GS234−02 располагается в созвездии Кормы в спиральном рукаве Персея Млечного Пути.

Отметим, что данный снимок был получен в рамках программы «Космические сокровища ESO».