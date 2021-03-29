Владимир, , 17:18 — REGNUM Во Владимирской области бывший директор ГБУ ВО «Облстройзаказчик» Татьяна Потапова и её знакомый предприниматель заключены под стражу в рамках расследования уголовного дела о растрате. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Экс-директора подозревают в растрате в особо крупном размере, предпринимателя — в пособничестве в растрате в особо крупном размере. По ходатайству следователя СК РФ они заключены под стражу. По версии следствия, с октября по декабрь 2020 года в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» директор заключила со знакомым договоры на проведение кадастровых работ для строительства фельдшерско-акушерских пунктов. Цена некоторых договоров была завышена более чем в шесть раз: стоимость услуги составляла от 130 до 170 тысяч рублей при фактической цене около 22 тысяч рублей.

Ущерб, причиненный бюджетному учреждению, составил более 1,3 миллиона рублей.