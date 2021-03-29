Москва, , 17:18 — REGNUM Начальник генерального штаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов встретился со своим коллегой из УзбекистанаШухратомХалмухамедовым, они детально обсудили перспективы российско-узбекистанского военного сотрудничетсва.

«Наше взаимодействие в военной области является важным фактором сохранения региональной стабильности. Мы намерены развивать его и дальше… Отношения между нашими государствами носят союзнический характер, а народы России и Узбекистана связаны многовековыми узами дружбы», — заявил Герасимов на переговорах.

По его словам, в министерстве обороны РФ рассматривают Узбекистан как стратегического партнера России в Центрально-Азиатском регионе. Он предложил в ходе встречи подвести итоги двустороннего сотрудничества и наметить перспективы дальнейших действий, а также поздравил коллегу с назначением на должность начальника генерального штаба.

«Россия — наш самый важный и ключевой партнёр в военной сфере», —заявил генерал Халмухамедов.

По его словам, Россия является ключевым союзником Узбекистана в военной сфере, крупнейшим партнёром в области оснащения национальных Вооружённых сил вооружением.