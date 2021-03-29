Майкоп, , 17:17 — REGNUM Вопросы поддержки материнства и детства в рамках региональной составляющей «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» обсуждались 29 марта на заседании правительства Республики Адыгея, которое провёл глава региона Мурат Кумпилов. Об этом сообщили корреспонденту ИА в пресс-службе правительства региона.

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов Фото Алексея Гусева

Мурат Кумпилов подчеркнул важность реализации инициатив президента России Владимира Путина, направленных на улучшение демографической ситуации, и отметил, что меры уже даютрезультаты. Так, в 2020 году в Адыгее на свет появились 4 418 малышей — на 217 больше, чем в 2019 году (тогда зарегистрировали 4 201 рождение).

«Мы видим действенность мер, инициированных нашим президентом. В республике увеличилось не только число рождений, но и многодетных семей. Так, за год на 27% выросло количество семей, где родился третий ребенок. Необходимо продолжить реализацию комплекса мер, направленных на усиление материальной поддержки семей с детьми», — отметил Мурат Кумпилов.

Для поддержки материнства и детства в период карантинных мероприятий президент России ввел дополнительные, беспрецедентные меры помощи семьям с детьми до 16 лет. В их числе — предоставление до трехлетнего возраста ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка или последующих детей, родившихся после 31 декабря 2019 года. Министр труда и соцразвития Адыгеи Джанбеч Мирза уточнил, что выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей из нуждающихся семей. Обязательное условие — регистрация рождения детей в органах ЗАГС на территории Республики Адыгея.

По данным на 1 января 2021 года ежемесячную денежную выплату получили 913 семей при показателе, определенном в региональном проекте «Финансовая поддержка семей при рождении детей» на 2020 год, в 368 семей. В настоящее время число получателей составляет 1077 семей, план на 2021 год составляет 1539 семей. За 2020 годы было выплачено более 51,7 млн рублей.

Глава Адыгеи дал поручение возобновить реализацию проекта «МФЦ идёт в роддом», приостановленный ранее из-за пандемии. Проект включает в себя комплекс услуг и помогает без бюрократической волокиты оформить пакет необходимых документов — свидетельство о рождении ребенка, медицинский полис, СНИЛС, ИНН.

Также глава региона поставил задачи по реализации проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», который предусматривает помощь пожилым людям в профессиональном обучении. Всего за год в республике переобучение прошел 151 человек. Глава Адыгеи поручил уделить особое внимание трудоустройству таких граждан.