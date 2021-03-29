Москва, , 17:17 — REGNUM Российский технологический университет МИРЭА стал победителем общего зачёта в одиннадцатом сезоне Московской студенческой киберспортивной лиги (МСКЛ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта сообщили в пресс-службе ФКС Москвы.

Сборной РТУ МИРЭА удалось стать чемпионами в двух видах программ (Clash Royale и CS: GO), что обеспечило ей уверенную победу в общем зачёте. Сообщается, что благодаря этим результатам команда вышла в зональный этап Всероссийской киберспортивной студенческой лиги.

Напомним, что первый сезон МСКЛ прошёл в 2012 году. К одиннадцатому сезону чемпионата свои команды выставили 44 столичных вуза.

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