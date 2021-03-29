Минск, , 17:13 — REGNUM Белорусское ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» опубликовало финансовый отчёт о деятельности 2020 году. Чистая прибыль компании по национальной методологии выросла на 48,7% к уровню 2019 года — до 754,2 млн белорусских рублей ($306,6 млн по средневзвешенному курсу НБРБ), а по международной методологии — снизилась на 11,9% до 508,5 млн бел.руб.

Согласно данным аудита ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» по МСФО, операционная прибыль выросла на 37% до 940 млн бел.руб. Выручка возросла на 10,5% до 7,58 млрд бел.руб., при этом: продажа газа белорусским госкомпаниям прибавила 10,4% и составила 6,8 млрд бел.руб., транспортировка газа — на 9,5% до 737,8 млн бел.руб.

Белорусская «дочка» Газпрома потратила на покупку газа у материнской компании 5,76 млрд бел.руб. (+7,1%). При этом импорт объёмов российского газа был сокращён на 7,4% до 18,77 млрд кубометров.

Совокупный доход ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» за 2020 год составил 382,9 млн бел. руб., доналоговая прибыль сократилась на 6,8% до 608,6 млн бел.руб. Уплата налога на прибыль составила 99,9 млн бел.руб., что на 31,8% больше прошлогоднего уровня.

Читайте новости сюжета: Нефтегазовый конфликт России и Белоруссии