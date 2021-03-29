Москва, , 17:12 — REGNUM Законопроект об обязательной регистрации кошек и собак внесло в Госдуму Заксобрание Челябинской области, передает корреспондент ИА REGNUM 29 марта.

Кошка и собака

Вводится требование по обязательной регистрации и учету животных, что, отмечают авторы, позволит возвращать потерявшихся животных их владельцам, а также будет являться сдерживающим фактором при оставлении животных их хозяевами.

Также ряд норм касается отлова бездомных животных.

Сейчас животные без владельцев, не проявляющие немотивированной агрессивности после лечения, стерилизации и вакцинации, подлежат возврату на прежние места их обитания. Однако, указали парламентарии, учитывая потенциальную опасность безнадзорных животных, в целях минимизации их контакта с детьми, пенсионерами, пациентами медицинских организаций предлагается установить исключение в законе, запретив возврат животных на территории социально значимых объектов (организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций, медицинских организаций, детских игровых площадок), на которых они были отловлены.

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