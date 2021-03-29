Ярославль, 29 марта, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Жительница Ярославля отсудила у управдома компенсацию за ремонт залитой квартиры, а также моральный вред за причиненные неудобства. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.

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Истица вместе с сыном и дочерью проживает в Кировском районе Ярославля, в ее квартире случился потоп, в течение 4 месяцев ярославна арендовала жилье, а потом пошла в суд за компенсацией, подав иск к управляющей компании Кировского района.

«Из материалов дела и пояснений представителя истца следует, что у истца в собственности не имеется другого жилого помещения. Проживать в данной квартире вследствие затопления было невозможно по причине нерабочего состояния оборудования, а также проводимыми ремонтными работами во всех помещениях квартиры, что явилось основанием для заключения договора найма жилого помещения сроком с 23.06.2020 года по 23.10.2020 года. Указанные обстоятельства свидетельствуют о наличии прямой причинной связи между возникшими у истца убытками и действиями (бездействием) ответчика, в связи с чем суд взыскивает с ответчика в пользу истца расходы за аренду жилого помещения в сумме 60 000 рублей», — отмечалось в решении Кировского суда.

А вот моральный вред, понесенный истицей из-за потопа, суд оценил всего в 3 тысячи рублей. Правда, коммунальщикам предстоит погасить еще и расходы ярославны за ремонт своего жилья.

«Взыскать с Акционерного общества «Управляющая организация многоквартирными домами Кировского района» материальный ущерб в размере 180 059 рублей 43 копейки, расходы на аренду жилого помещения в сумме 60 000 рублей, компенсацию морального вреда в сумме 3 000 рублей, штраф в размере 30 000 рублей, расходы на оказание услуг представителя в сумме 20 000 рублей, а всего взыскать 293 059 рублей 43 копейки», — отмечается в решении суда.

В законную силу решение Кировского районного суда еще не вступило, оно может быть обжаловано ответчиком в Ярославском областном суде.