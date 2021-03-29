Москва, , 17:09 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по поручению президента России, председателя Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимира Путина утвердил правила предоставления субсидий для разработчиков искусственного интеллекта. Поручение было дано на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», которое прошло в пятницу, 26 марта.

Правительство продолжит поддерживать отечественную IT-индустрию. Речь идёт о проектах с использованием технологий искусственного интеллекта.

Теперь субсидии от государства на развитие технологий искусственного интеллекта смогут получить стартапы и небольшие IT-компании. Для этого утверждены правила, по которым будут предоставляться гранты. В бюджете на текущий год на эти цели заложено почти 1,5 миллиарда рублей.

«Такая государственная поддержка предусмотрена для разработчиков электронных сервисов, перспективных и коммерчески выгодных IT-решений с использованием технологий искусственного интеллекта. Также гранты могут быть предоставлены на создание открытых библиотек — специальных бесплатных ресурсов, где будут размещаться программы на базе искусственного интеллекта», — отметил Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами РФ.

Претендовать на гранты могут как малые предприятия, так и физические лица. Важными критериями успешного отбора станут новизна разработки и эффективность решений, перспективность внедрения и коммерческой реализации.

Напомним, Президент России, Председатель Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин поддержал идею проведения серии хакатонов и образовательных лекций по искусственному интеллекту на базе платформы АНО «россия — страна возможностей».

Выступая на заседании Наблюдательного совета, магистрант НИУ СПб ВШЭ, победитель всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» Ольга Лавриченко предложила поддержать идею развития и популяризации проектов в области искусственного интеллекта, провести хакатоны по этому направлению, а также запустить курс лекций для формирования высококвалифицированного кадрового резерва.

«Мы видим, что государство готово оперативно включаться в технологическую повестку, с учетом современных трендов и точек развития. В прошлую пятницу, 26 марта, Президент России Владимир Путин поддержал идею участницы «Цифрового прорыва» и дал старт масштабной программе по развитию сферы искусственного интеллекта в нашей стране. Уверен, эта сфера имеет огромный потенциал для внедрения цифровых технологий во все сферы деятельности: от образовательных до медицинских услуг, от транспорта до госуправления. И это еще один шаг по подготовке конкурентоспособных ИТ-кадров и созданию новых рабочих мест. Отрадно, что субсидии могут получить и представители малого бизнеса, стартапы. Это поможет создать конкурентный рынок и будет способствовать развитию отрасли», — прокомментировал руководитель конкурса «Цифровой прорыв», директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» был создан в июле 2019 года. Возглавил его Президент России Владимир Путин. В среду, 24 марта, за подписью Президента России был опубликован новый указ, согласно которому в Наблюдательный совет АНО вошли еще 5 членов. Всего в составе Совета теперь 14 человек.