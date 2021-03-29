Москва, 29 марта 2021, 17:09 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по поручению президента России, председателя Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимира Путина утвердил правила предоставления субсидий для разработчиков искусственного интеллекта. Поручение было дано на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», которое прошло в пятницу, 26 марта.
Правительство продолжит поддерживать отечественную IT-индустрию. Речь идёт о проектах с использованием технологий искусственного интеллекта.
Теперь субсидии от государства на развитие технологий искусственного интеллекта смогут получить стартапы и небольшие IT-компании. Для этого утверждены правила, по которым будут предоставляться гранты. В бюджете на текущий год на эти цели заложено почти 1,5 миллиарда рублей.
Претендовать на гранты могут как малые предприятия, так и физические лица. Важными критериями успешного отбора станут новизна разработки и эффективность решений, перспективность внедрения и коммерческой реализации.
Напомним, Президент России, Председатель Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Владимир Путин поддержал идею проведения серии хакатонов и образовательных лекций по искусственному интеллекту на базе платформы АНО «россия — страна возможностей».
Выступая на заседании Наблюдательного совета, магистрант НИУ СПб ВШЭ, победитель всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» Ольга Лавриченко предложила поддержать идею развития и популяризации проектов в области искусственного интеллекта, провести хакатоны по этому направлению, а также запустить курс лекций для формирования высококвалифицированного кадрового резерва.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» был создан в июле 2019 года. Возглавил его Президент России Владимир Путин. В среду, 24 марта, за подписью Президента России был опубликован новый указ, согласно которому в Наблюдательный совет АНО вошли еще 5 членов. Всего в составе Совета теперь 14 человек.