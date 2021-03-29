Париж, 29 марта, 2021, 17:05 — ИА Регнум. В крупных городах Франции 28 марта прошли манифестации против законопроекта о климате. Об этом 28 марта сообщает Le Figaro.

Екатерина Кушакова ИА REGNUM Манифестации в Париже 28 марта 2021 года

Более 600 экологических организаций протестовали по всей Франции против действий президента Эммануэля Макрона, обвиняемого в несоблюдении его обязательства по созданию «реального» закона о климате. Они требовали принятия закона о климате «более амбициозного» и соответствующего гражданской Конвенции по климату. По словам организаторов движения, около 110 тыс. человек протестовали по всей стране, в том числе 55 тыс. в Париже и 10 тыс. в Лионе.

«Вопреки утверждениям правительства, которое рекламирует закон лозунгами «вернем экологию в нашу жизнь» или внесем «серьезные изменения в наше общество», этот законопроект очень слаб, — комментирует Жан-Франсуа Жюйяр, генеральный директор Greenpeace France. — Парламентарии должны незамедлительно и в полной мере использовать свои полномочия для внесения поправок и укрепления этого текста».

Также более 230 политических деятелей оппозиции написали открытое письмо, в котором они осудили текст готовящегося законопроекта, по их мнению, не соответствующего чрезвычайным ситуациям, и призывали к «реальному закону». Среди подписавших, бывший депутат Матье Орфелан, который утверждает, что с этим законом выбросы парниковых газов будут сокращены только на 22% к 2030 году, а не на 40%, как обещало правительство.

Демонстранты требуют: регулирования рекламы, которая «касается только ископаемых видов топлива (и не всех загрязняющих веществ)»; ограничения внутренних полетов на самолетах «на более короткие расстояния, чем ожидалось»; ответственности крупных компаний за загрязнения, которая сейчас «вообще не является обязательной».