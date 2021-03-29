Тамбов, , 17:05 — REGNUM Гендиректор футбольного клуба «Тамбов» Ольга Коновалова рассказала 29 марта о финансовом состоянии команды. Об этом передает Sport24.

«Не буду говорить суммы долгов, которые мы выплатили. Некоторые сотрудники «Тамбова» уже полностью получили свои зарплаты», — сказала Коновалова.

Также она отметила, что клуб получил от РПЛ 34 млн рублей.

«Тамбов» подал иск о банкротстве в начале февраля, сумма долгов составила более 300 млн рублей. Члены РПЛ поддержали досрочное выделение «Тамбову» средств, положенных от будущих обязательных выплат со стороны лиги.

Председатель облспорткомитета Михаил Белоусов заверил главу Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова, что власти региона выделят 207 млн рублей на погашение долгов клуба.