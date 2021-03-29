Екатеринбург, , 17:04 — REGNUM Мэрия Екатеринбурга отменила открытый конкурс на строительство развязки у здания концерна «Калина». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Определение подрядчика на возведение развязки на пересечении переулка Базового с улицей Комсомольской и Сибирским трактом было прекращено 26 марта 2021 года.

В связи с чем в мэрии отменили аукцион, неизвестно. Конкурс объявили в начале марта 2021 года, за работы чиновники готовы были отдать до 6,4 млрд рублей. Строительство развязки намечали на срок до 16 декабря 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее федеральные власти пообещали выделить ещё 9,5 млрд рублей на достройку Екатеринбургской кольцевой автодороги.

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