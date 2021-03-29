Москва, , 17:01 — REGNUM Законопроект о сохранении фиксированной выплаты к пенсии для работавших на селе при переезде в город внесли в Госдуму депутаты во главе с Алексеем Гордеевым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 29 марта.

Василий Суриков. Старик-огородник (фрагмент). 1882

Сейчас за работу в сельском хозяйстве продолжительностью не менее 30 лет предусматривается фиксированная выплата к страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности в размере 25% суммы фиксированной выплаты к соответствующей страховой пенсии на весь период проживания пенсионеров в сельской местности.

Однако при выезде пенсионеров, работавших ранее в сельском хозяйстве, из сельской местности после завершения ими трудовой деятельности, выплаты прекращаются.

Парламентарии настаивают на сохранении выплат пенсионерам при переезде в город.

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