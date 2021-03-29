Москва, , 17:01 — REGNUM Приговор украинскому гражданину Василию Василенко, которого в конце прошлого года Московский городской суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж в пользу Украины, подтверждён сегодня, 29 марта, Первым апелляционным судом, сообщили в пресс-службе инстанции.

Отмечается, что апелляционную жалобу суд на сегодняшнем заседании оставил без изменения.

Напомним, Василенко был осуждён 7 декабря 2020 года Московским городским судом за шпионаж. Как выяснилось позже, он планировал передачу Украине данных о российских зенитно-ракетных комплексах С-300.

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