Симферополь, 29 марта, 2021, 16:58 — ИА Регнум. В зоопарке Симферополя лошадь откусила палец пятилетней девочке, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили 29 марта в пресс-службе Главного следственного управления Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Лошадь

Предварительно установлено, что днём 28 марта в зооуголке Детского парка по улице Кирова пятилетняя девочка, находившаяся в сопровождении матери, с рук кормила лошадь. Во время кормления животное откусило девочке палец на правой руке. Ребенка госпитализировали в детскую республиканскую клиническую больницу, там ей оказали оперативную квалифицированную помощь. Девочка находится в медучреждении в стабильном состоянии.

Следствие намерено дать оценку организации работы зоопарка в части соблюдения необходимых мер безопасности, норм и правил.