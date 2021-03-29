Киев, , 16:53 — REGNUM На Украине объявили в розыск бывшего главу правления ПриватБанка Александра Дубилета. Соответствующее решение приняли детективы национального антикоррупционного бюро, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 29 марта.

В отношении Дубилета расследуется несколько дел, основное касается вывода 8,2 млрд гривен из ПриватБанка перед его национализацией в декабре 2016 года. Также банкир является подозреваемым по еще одному эпизоду о выводе из банка 136 млн гривен.

Антикоррупционные ведомства уточняют, что на сегодня к уголовной ответственности в обоих эпизодах по делу ПриватБанка привлечены пять человек, Дубилет, его заместители и два руководителя департаментов.

ИА REGNUM напоминает, что Приватбанк был национализирован при президентстве Петра Порошенко и на сегодня является крупнейшим финансовым учреждением страны. До этого банком владели структуры, принадлежащие олигарху Игорю Коломойскому.