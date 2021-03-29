Вашингтон, , 17:07 — REGNUM Компания SpaceX приготовилась провести новый испытательный полетпрототипа космического корабля Starship SN11. Об этом 29 марта сообщается на сайте компании.

Тестовый запуск назначен на 29 марта и пройдёт в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас. Корабль должен поднялся на высоту 10 км, после чего совершить мягкую посадку.

Напомним, что4 марта предыдущий прототип космического корабля Starship SN10 после испытательного суборбитального полета и успешной вертикальной посадки взорвался на земле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что хочет потратить около половины заработанных денег на создание колонии на Марсе. Для решения этой задачи разрабатывается корабль Starship и сверхтяжёлая ракета-носитель FalconHeavy. В SpaceX планируют использовать эту ракету для организации миссий на Марс.