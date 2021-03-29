Сосновский район, Челябинская область, , 16:52 — REGNUM В Сосновском районе Челябинской области осуждены активисты движения «СтопГОК», которое выступало против создания в регионе Томинского горно-обогатительного комбината. Приговор вынес районный суд, пишут СМИ.

Лидер движения Василий Московец получил два с половиной года условно. Ему вменяли подстрекательство к хулиганству. Также условные сроки присуждены ещё двоим активистам, которых признали виновными в хулиганстве.

Отметим, инцидент произошёл в сентябре 2017 года. Двое активистов были задержаны охранниками предприятия и полицейскими якобы во время попытки поджога складированных дров. Однако представители движения «СтопГОК» тогда заявили о провокации.