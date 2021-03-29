Ярославль, , 16:50 — REGNUM По факту нападения на студента Яргу имени Демидова проводится проверка, 32-летний нападавший находится на допросе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД по Ярославской области.

Место происшествия

Как ранее сообщало ИА REGNUM студент юридического факультета получил ножевые ранения и доставлен в больницу. Первыми на месте происшествия были сотрудники ярославского управления Росгвардии.

«На пульт централизованной охраны поступил сигнал тревоги из Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова. На место незамедлительно выехал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. По сообщению, поступившему в правоохранительные органы, на проходной в здании университета неизвестный мужчина нанес ножевое ранение студенту. Нападавший был остановлен очевидцами и удерживался ими до приезда росгвардейцев. Оперативно прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого и передали полиции для дальнейшего разбирательства», — отметили в пресс-службе Росгвардии.

В полиции сообщают, что сейчас выясняются все обстоятельства и детали происшествия.

«Нападение произошло на проходной здания ЯрГУ, студент университета 1998 года рождения получил ранения, нападавший задержан свидетелями, передан прибывшему на место наряду Росгвардии. Известно, что он житель Ярославля 1988 года рождения. Причины нападения выясняется, идет допрос подозреваемого. По данному факту проводится проверка», — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Состояние пострадавшего студента удовлетворительное, он проходит обследование в больнице №9 города Ярославля.

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