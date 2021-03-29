Тобольск, Тюменская область, 29 марта 2021, 16:49 — REGNUM Голосование за имя строящемуся аэропорту в Тобольске стартовало 29 марта на сайте Тобольск-окрыляет.рф. На выбор представлены пять имён великих людей, чья жизнь была связана с духовной столицей сибири. сообщает Общественная палата муниципалитета.
Кандидатуры для названия аэропорта выбирались членами Общественной палаты муниципалитета путём тайного голосования. В список вошли по итогам архитектор и картограф Семён Ремезов, композитор Александр Алябьев, поэт Пётр Ершов, художник — «передвижник» Василий Перов, этнограф Михаил Знаменский.
Напомним, ранее историки и казаки выступили с претензиями к короткому списку, в который не вошло имя первопроходца Сибири, атамана Ермака Тимофеевича.
«Массированный натиск организаций, которые находятся вне города, вызывает у тоболяков отторжение», — заявил председатель Общественной палаты Тобольска Василий Кожедуб.
Интернет-голосование за имя тобольского аэропорта завершится 10 апреля. Итоги будут подводиться до 14 апреля и будут переданы в компанию «Сибур», которая является застройщиком воздушной гавани.