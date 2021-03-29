Тобольск, Тюменская область, 29 марта, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Голосование за имя строящемуся аэропорту в Тобольске стартовало 29 марта на сайте Тобольск-окрыляет.рф. На выбор представлены пять имён великих людей, чья жизнь была связана с духовной столицей Сибири, сообщает Общественная палата муниципалитета.

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Кандидатуры для названия аэропорта выбирались членами Общественной палаты муниципалитета путём тайного голосования. В список вошли по итогам архитектор и картограф Семён Ремезов, композитор Александр Алябьев, поэт Пётр Ершов, художник-передвижник Василий Перов, этнограф Михаил Знаменский.

Напомним, ранее историки и казаки выступили с претензиями к короткому списку, в который не вошло имя первопроходца Сибири атамана Ермака Тимофеевича.

«Массированный натиск организаций, которые находятся вне города, вызывает у тоболяков отторжение», — заявил председатель Общественной палаты Тобольска Василий Кожедуб.

Интернет-голосование за имя тобольского аэропорта завершится 10 апреля. Тогда же подведут итоги, которые затем передадут в компанию «Сибур» застройщика воздушной гавани.