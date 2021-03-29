Минск, , 16:47 — REGNUM Следственным комитетом Белоруссии подготовлены и направлены в 2021 году документы об инициировании экстрадиции 39 обвиняемых, совершивших в республике преступления и скрывшихся за рубежом. Об этом 29 марта сообщил начальник международно-правового отдела ведомства Михаил Вавуло.

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По его словам, речь идёт об оппозиционерах. В частности, Вавуло рассказал об одном из запрошенных на экстрадицию, действия которого квалифицированы по ч.1 ст.342 Уголовного кодекса («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них») с санкцией до трёх лет лишения свободы).

«Буквально на днях в Генеральную прокуратуру направлены документы о выдаче из Российской Федерации 36-летнего гражданина Белоруссии, привлекаемого к уголовной ответственности за совершение преступлений. Мужчина из Лиды обвиняется в том, что он с 8 августа по 7 сентября 2020 года администрировал несколько деструктивных Telegram-каналов, где с целью дестабилизации обстановки в стране публично размещал информацию с призывами принять участие в несанкционированных митингах в Лиде и Минске, склонял лиц к конкретным действиям, нарушающим общественный порядок», — цитирует Вавуло телеграм-канал СК Белоруссии.

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Напомним, в 2020 году спецслужбы Белоруссии добивались выдачи из-за рубежа противников бессменного правления Александра Лукашенко. почти во всех случаях ими были получены отказы. Ряд оппозиционеров получили защиту на Западе как политические беженцы. ООН и ОБСЕ ведут расследования массовых и грубых нарушений прав человека в Белоруссии, что крайне нервирует министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея.

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