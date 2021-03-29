Киев, , 16:48 — REGNUM Бывший глава правления «Приватбанка» Александр Дубилет объявлен в розыск. Об этом заявил и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук, сообщило 29 марта информационное агентство «Укринформ».

"Детектив [Национального антикоррупционного бюро Украины] вынес постановление об объявлении Александра Дубилета в розыск», — сказал чиновник.

Напомним, экс-главу правления и ещё двух сотрудников банка подозревают в растрате в 2016 году 8 млрд гривен или $286 млн по текущему курсу. В данный момент Дубилет находится за пределами Украины.

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