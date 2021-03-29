Минск, , 16:44 — REGNUM НАТО и сбежавшие за границу оппозиционеры-«предатели» осложняют стабилизацию в Белоруссии. Об этом 29 марта по итогам состоявшегося под руководством Александра Лукашенко совещания по вопросу состояния общественно-политической обстановки заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.

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Вольфович сообщил, что 29 марта на совещании Лукашенко заслушал доклад о ситуации на внешнем контуре, проведении в сопредельных странах военных учений. Госсекретарь белорусского Совбеза констатировал: «К сожалению, мы видим, что тематика этих учений не имеет оборонительной направленности: рассматриваются вопросы общекризисного реагирования, отрабатывается наступательная тематика».

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«Различными деструктивными силами были предприняты попытки по дестабилизации обстановки на территории Белоруссии, провоцированию народа Белоруссии и поднятию протестной массы, — поведал Вольфович. — Руководство этими мероприятиями осуществляли деятели, находящиеся за границей, так называемые лидеры, которые «переживают» за то, что творится на территории страны, предатели (по-другому не назову), которые входят в BYPOL».

По его словам, как сообщает госинформагентство БелТА, лидеры оппозиции за рубежом так относятся к оставшимся в Белоруссии согражданам: «Они их рассматривают как пушечное мясо. Им абсолютно все равно, что с ними будет и какие меры ответственности потом будут применены к этим людям», — заявил он.

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«Есть еще информация определенного рода. Но оперативные вещи раньше времени говорить нельзя. Все эти негодяи у нас переписаны, и, скорее всего, в ближайшее время мы эти списки опубликуем, чтобы они знали, что мы их знаем, — добавил глава белорусского совбеза. — Это люди, которые бросили свою страну, убежали и из-за границы пытаются столкнуть людей друг с другом. Белорусы всегда жили мирно, и я уверен, что та система, которая сегодня создана, обеспечит правопорядок на территории нашей страны».

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