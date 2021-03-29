Бишкек, , 16:43 — REGNUM Если после вакцинации от коронавируса возникнут осложнения, которые приведут к смерти пациента, то за это будут отвечать правительство, министерство здравоохранения и глава минздрава Киргизии лично. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

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По его словам, пока в мире не зафиксировано ни одного летального исхода или сильных побочных эффектов от китайской вакцины «Sinopharm», 150 тысяч доз которой Китай подарил Киргизии.

Также глава минздрава напомнил, что в ходе стартовавшей сегодня, 29 марта, в Киргизии кампании по вакцинации в первую очередь прививки от коронавируса получат медики, учителя, милиционеры, таможенники и пограничники.

«Не будут вакцинировать граждан младше 18 лет, аллергиков и людей, уже переболевших COVID-19, если у них показатель количества антител в крови превышает 7 — 9», — резюмировал Бейшеналиев.

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