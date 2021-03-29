Москва, , 16:42 — REGNUM Даже если блокировка Суэцкого канала будет длиться более недели, то ничего катастрофического не произойдет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта заявил консультант по стратегическому маркетингу, автор курса «Управление сбытом» в РАНХиГС, член политсовета регионального отделения «Партии Роста» в Ростовской области Аркадий Мурзаев, комментируя новость о новом заторе в Суэцком канале.

«Все зависит от того, насколько затянется ситуация. Но даже если блокировка канала будет длиться более недели, то ничего катастрофического не произойдет. Часть грузов пойдет в обход Африки, часть переориентируется со Средиземноморского и Черноморского бассейнов на другие направления, — сказал Мурзаев. — Удлинится время доставки грузов, увеличится ее стоимость, но это не приведет к серьёзному росту цен, хотя спекулятивно настроенные трейдеры могут постараться и в этой ситуации найти свою выгоду. В целом эффект будет подобен тому, который возникает в системе общественного транспорта, когда автобус застревает в пробке. Увеличивается интервал движения, скапливаются пассажиры на остановках. Но со временем пробка заканчивается, и движение по маршруту постепенно восстанавливается».

По его словам, в черноморских портах интервалы между заходами грузовых судов сейчас значительно увеличатся.

«Это приведет к накоплению грузов, грузовладельцы будут вынуждены платить за их хранение в порту. Данная ситуация относится к форс-мажору, поэтому если контракты составлены грамотно, то штрафных санкций за срыв графика поставок последовать не должно. В целом ситуация неординарная, но не настолько, чтобы вызвать панические настроения», — добавил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о ситуации с затором в Суэцком канале высказался экономист Вадим Ковригин.

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